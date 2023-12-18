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Ксению Бородину захейтили за ролик в стиле сериала «Слово пацана», телеведущая ответила

Ксению Бородину захейтили за ролик в стиле сериала «Слово пацана», телеведущая ответила
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Известная телеведущая Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях ролик, в котором спародировала одного из героев сериала «Слово пацана» в юмористической форме. Многие не оценили видео и начали критиковать Бородину в комментариях.

В ответ на это телеведущая заявила, что она никогда не обращает внимание на хейтеров. Она послала всех «лесом».

Я если бы вас слушала, у меня бы не было такой популярности. Если не нравятся ролики, которые я снимаю — проглотили это и пошли дальше сажать свои цветочки, огурчики засаливать.

Семь серий сериала «Слово пацана» доступны для просмотра на Wink и START. Даты выхода у восьмого и финального эпизода всё ещё нет, поскольку создатели проекта отложили его премьеру из-за желания немного переделать эпизод.

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