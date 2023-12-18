Съёмки «Скалолаза 2» с Сильвестром Сталлоне стартуют в 2024 году

По информации издания Screen Daily, съёмочный процесс фильма «Скалолаз 2» с Сильвестром Сталлоне в главной роли стартует в 2024 году. Точная дата пока неизвестна.

Новый фильм срежиссирует Рик Роман Во, снявший криминальную картину «Стукач» с Дуэйном Джонсоном и фильм-катастрофу «Гренландия» с Джерардом Батлером. Сценарий напишет Марк Бьянкулли, а продюсированием займётся Нил Мориц, участвовавший в развитии франшизы «Форсаж».

Сиквел продолжит события оригинального «Скалолаза», вышедшего на экраны в 1993 году. Лента расскажет про то, как рейнджера Гейба Уокера, которого вновь сыграет Сталлоне, берут в заложники вместе с VIP-клиентом. Спасать их будет дочь Гейба.

Кто ещё сыграет в ленте вместе со Сталлоне, неизвестно.