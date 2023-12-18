Энтузиаст показал сериал «Слово пацана» в стиле мультфильмов Pixar

Пользователь под именем Александр Доброкотов опубликовал ролик, в котором показал, как бы сериал «Слово пацана» выглядел в стиле мультфильмов Pixar. Свою работу Александр назвал просто и лаконично: «Слово Пиксара».

В ролике можно увидеть, как в образе героев Pixar предстали Вова (Адидас-старший), Марат (Адидас-младший), Андрей (Пальто), Кащей, Турбо и другие персонажи проекта.

Ниже можно увидеть, как именно автор ролика создавал его. По его словам, работы было проделано много. Особенно с фотошопом.

Пайплайн: тонна SD + две тонны Фотошопа + центнер Suno AI (для пеcни) + килограмм GEN-2 (для видео) + монтажка.

Видео доступно на YouTube-канале Александр Доброкотов. Права на видео принадлежат Александру Доброкотову.