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Умер Джеймс МакКэффри, голос Макса Пэйна из Max Payne и Алекса Кейси из Alan Wake 2

Умер Джеймс МакКэффри, голос Макса Пэйна из Max Payne и Алекса Кейси из Alan Wake 2
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17 декабря не стало Джеймса МакКэффри — ирландского актёра театра, кино и видеоигр. Смерть артиста подтвердили его близкие, отмечая, что он долгие годы боролся с миеломой. Мужчине было 64 года, он умер в кругу семьи.

Джеймс МакКэффри больше всего известен по озвучке Макса Пэйна в серии игр Max Payne от Remedy и Rockstar Games. Актёр также появлялся в роли детектива Алекса Кейси и Томаса Зэйна из игры Alan Wake, а также Закарии Тренча из Control.

За свою карьеру МакКэффри снялся более чем в 70 проектах, среди которых «Закон и порядок: Специальный корпус», «Секс в большом городе» и многих других. В основном артист играл эпизодические роли в популярных сериалах, притягивая к себе внимание своей харизмой и незабываемым голосом.

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