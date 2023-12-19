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Игроки в Dota 2 нашли способ купить ещё не выпущенный предмет Caster Rapier

Игроки в Dota 2 нашли способ купить ещё не выпущенный предмет Caster Rapier
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Пользователь Reddit под ником CALM_Oxygen обратил внимание на очередную серьёзную уязвимость в Dota 2, влияющую на игровой процесс.

Выяснилось, что у любого игрока есть возможность купить предмет Caster Rapier — в обычном магазине его нет, но Valve уже добавили айтем в файлы игры. Это альтернатива Divine Rapier для волшебников, которая стоит 5 600 золота, +50% к урону от заклинаний и выпадает при смерти.

Фото: Reddit

Геймеры смогли каким-то образом приобрести его, а теперь все остальные могут повторить абуз. Нужно найти повтор игры, где куплен Caster Rapier, а затем добавить его в закреплённые предметы в лавке — после этого предмет появится в магазине во время матча.

Ранее в Dota 2 нашли символы, которые ломали сервер игры при отправлении в общий чат. Ошибку исправили через два дня.

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