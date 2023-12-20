Создатель Dead Space и The Callisto Protocol расскажет о своей новой игре в 2024 году

Создатель Dead Space и The Callisto Protocol Глен Скофилд в социальных сетях рассказал о своих планах. По его словам, хоть он сейчас и в отпуске, время на игры у него всё равно есть.

Скофилд подчеркнул, что расскажет о «чём-то новом» после Нового года. Вероятно, речь идёт про новую игру. О ней пока что ничего не известно.

Несмотря на то что я взял небольшой отпуск, я был чрезвычайно занят, и не только рисованием. В играх есть что-то новое и захватывающее. Не могу дождаться, когда расскажу больше после Нового года!

Студия Скофилда выпустила The Callisto Protocol в 2022 году. Игра получила смешанные отзывы. Не в восторге остались фанаты Dead Space, которые ждали от нового проекта Глена нечто похожее, но в итоге этого не получили.