Сюжетный аддон и большой патч в феврале — авторы Starfield раскрыли ближайшее будущее игры

Разработчики Starfield опубликовали большой материал, в котором рассказали о ближайшем будущем космической RPG. Авторы рассказали, чего игрокам стоит ждать в ближайшие месяцы, и поделились статистикой спустя три с половиной месяца после релиза.

Так, следующий крупный патч для Starfield выйдет уже в феврале — сперва в формате беты. Команда планирует выпускать регулярные апдейты, в которых авторы добавят новые способы перемещения по планетам, улучшенную кастомизацию космических кораблей и режим «Выживание», каждые шесть недель.

В начале 2024 года в игру также добавят специальные инструменты, с помощью которых пользователи смогут создавать обширные модификации. А крупное сюжетное дополнение под названием Shattered Space выйдет до конца 2024-го — в него войдут новые задания, локации и другой контент.

Наконец, Bethesda опубликовала инфографику с самой примечательной статистикой игроков. Так, в космическую RPG сыграли 13 млн человек, которые провели в ней суммарно 22,2 млн дней. Средний геймер же провёл в Starfield около 40 часов.

Статистика игроков в Starfield Фото: Bethesda