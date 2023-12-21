Бобби Котик уйдёт из Activision Blizzard 29 декабря

В октябре после слияния Activision Blizzard и Microsoft стало известно, что Бобби Котик покинет компанию до конца 2023 года, а недавно стало известно, когда именно это произойдет. Котик уйдёт с поста гендиректора Activision уже 29 декабря.

Он направил прощальное письмо своим сотрудникам, в котором поблагодарил их за долгие совместные годы работы.

Я не могу должным образом выразить свою гордость за людей, которые продолжают вносить свой вклад в наш успех, и за всех тех, кто помогал мне на протяжении 32 лет руководства этой компанией.

Бобби Котик стал генеральным директором Activision в 1991 году, тогда он купил долю в компании. После этого в течение многих лет он развивал компанию, однако в 2021 году был громкий скандал вокруг бизнесмена. Котика обвинили в том, что он знал о домогательствах в Activision Blizzard, защищал виновных и угрожал расправой жертвам. Это разбирательство стало одним из самых громких скандалов в 2021-м.