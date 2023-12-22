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На Netflix вышел фильм «Мятежная луна» Зака Снайдера

На Netflix вышел фильм «Мятежная луна» Зака Снайдера
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Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Мятежная луна» Зака Снайдера. Ленту уже можно посмотреть в сервисе. Напомним, что это первая часть. Вторая выйдет в апреле 2024 года.

Трейлер фильма

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет «Мятежной луны» рассказывает о борьбе мирной колонии на окраине вселенной с безжалостным тираном Балисариусом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и многие другие. Вторая часть, «Дарующий шрамы», продолжит события первого фильма.

Ранее Снайдер говорил, что второй фильм будет по большей части посвящён военным действиям во вселенной «Мятежной луны». Первую ленту он назвал подготовительным этапом для этого.

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