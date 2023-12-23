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Сценарист «Истории игрушек 3» раскрыл первоначальную версию концовки

Сценарист «Истории игрушек 3» раскрыл первоначальную версию концовки
Аудио-версия:
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Недавно сценарист Майкл Арндт («Голодные игры», «Обливион») принял участие в новом выпуске подкаста Script Apart. В ходе общения с ведущим Арндт рассказал о первоначальной версии концовки «Истории игрушек 3».

Как оказалось, в оригинальном финале ленты игрушки мчались обратно в дом Энди перед его отъездом в колледж. Они успевают вернуться, после чего их упаковывают.

Напомним, в прошлом году вышел спин-офф «Истории игрушек» под названием «Базз Лайтер». В нём космического рейнджера озвучил Крис Эванс. В пятой части франшизы к озвучке Лайтера вновь вернётся Тим Аллен, подаривший голос персонажу во всех сериях.

Точная дата выхода «Истории игрушек 5» пока неизвестна. Многие фанаты не понимают надобности в пятой части. По мнению аудитории, история хорошо закончилась в четвёртой части, а пятая будет лишней.

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