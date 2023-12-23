Авторы Cyberpunk 2077 хотят улучшить историю происхождения героя в сиквеле

Пару дней назад разработчики Cyberpunk 2077 выпустили второй выпуск подкаста AnsweRED. В ходе него нарративный директор игры Филипп Вебер заявил, что в сиквеле команда хочет лучше проработать влияние историй происхождения героя на геймплей.

Видео доступно на YouTube-канале CD PROJEKT RED. Права на видео принадлежат CD Projekt.

Есть такие моменты — к примеру, жизненные пути — которые в определённом смысле обещают игрокам, что есть возможность отыгрывать разных героев. Думаю, это один из примеров того, что мы хотели бы улучшить в будущем. Лично мне кажется, что [в Cyberpunk 2077] мы дали обещание, которое в итоге не смогли полностью выполнить.

Напомим, при создании персонажа в Cyberpunk 2077 геймеры могут выбрать три жизненных пути: корпорат, дитя улиц и кочевник. Это влияет на пролог и некоторые моменты во время прохождения, однако каких-то глобальных изменений не оказывает.

Полноценная разработка сиквела Cyberpunk 2077 должна стартовать в начале 2024 года. Над игрой работает небольшое подразделение CD Project в Бостоне, где осваивает движок Unreal Engine 5.