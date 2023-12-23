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Опубликован отрывок из второго сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel

Опубликован отрывок из второго сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel
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Marvel Entertainmen отрывок из второго сезона анимационного сериала «Что, если...?». В нём героиня Небула посещает инопланетное казино.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Ко всему прочему в свежих сериях появятся Чёрная Пантера, Тор, Человек-муравей, Доктор Стрэндж, Халк, Зимний солдат, Танос, Соколиный глаз, Капитан Америка и другие герои из вселенной Marvel.

Режиссёром мультсериала выступил Брайан Эндрюс, а исполнительным продюсером — Кевин Файги. Первый сезон выходил в период с августа по октябрь 2021 года.

В продолжение войдут девять эпизодов. Премьера первого из них состоялась 22 декабря. Серии будут выходить ежедневно вплоть до 30 декабря. Шоу можно посмотреть в стриминговом сервисе Disney+, однако в России он недоступен.

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