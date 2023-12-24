Sony готовит ремастеры оригинальных God of War — инсайдер

В новом выпуске подкаста XboxEra инсайдер Ник Бейкер сообщил, что одна из студий Sony готовит ремастеры оригинальных God of War. Согласно его информации, улучшенные версии получат первые три части серии.

Видео доступно на YouTube-канале XboxEra. Права на видео принадлежат XboxEra.

По словам Бейкера, их релиз может состояться как в 2024 году, так и в 2025-м. Ремастеры выйдут только на PlayStation, однако заглянут ли они на консоль прошлого поколения, инсайдер не уточнил.

Также он отметил, что не стоит ждать релиза улучшенной версии God of War Ascension. Вероятно, ремастеры предложат обновлённую графику и какие-то незначительные улучшения — наверняка изменений в игровом процессе не будет.

Sony и Santa Monica Studio пока никак не прокомментировали данный слух.