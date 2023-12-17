Создатель оригинальных God of War сильно раскритиковал Ragnarok

На этой неделе гейм-директор оригинальных God of War Дэвид Яффе выпустил видео с критикой последней части серии. Разработчику не понравился подход Santa Monica Studio к эволюции Кратоса в Ragnarok.

Видео доступно на YouTube-канале David Jaffe. Права на видео принадлежат David Jaffe.

По мнению Яффе, образ персонажа в перезапуске God of War 2018 года получился интересным, однако в новой части он «размяк». Он считает, что вину за это несут разработчики, которые проецировали свои личные проблемы на игру.

Гейм-директор сравнил Ragnarok с фильмами про Индиану Джонса, которые выходили после оригинальной трилогии. В них герой стареет, а авторы начинают вносить кардинальные изменения в устоявшийся образ.

Также 12 декабря для God of War Ragnarok вышло бесплатное дополнение Valhalla. Сама игра доступна на PS4 и PS5.