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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали тематический календарь на 2024 год

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали тематический календарь на 2024 год
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Студия GSC Game World в социальных сетях опубликовала тематический календарь на 2024 год. Он оформлен в стиле игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и сопровождается некоторыми скриншотами проекта.

Наибольшее внимание геймеров привлекло второе изображение календаря, на котором февраль выделен красным цветом. Остальные месяцы никак не выделяются. Игроки думают, что таким образом команда намекает на релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 в феврале 2024 года. Разработчики пока что никак не комментировали догадки пользователей.

Фото: GSC Game World

Фото: GSC Game World

Фото: GSC Game World

Фото: GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти на ПК и Xbox Series X|S. Игра станет доступна по подписке Game Pass со дня релиза. Про релиз на PlayStation команда ничего не говорила.

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