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Activision забанила более 23 тыс. аккаунтов читеров в Call of Duty

Activision забанила более 23 тыс. аккаунтов читеров в Call of Duty
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Команда, отвечающая за античит Ricochet в Call of Duty, рассказала о новой волне блокировок аккаунтов нечестных игроков. Так, с 12 ноября было забанено более 23 тыс. учётных записей читеров. Команда не собирается останавливаться на достигнутом.

По словам разработчиков античита, выявлять читеров стало в разы проще благодаря новым средствам обнаружения машинного обучения. Кроме того, разработчики рассказали о том, что новая функция под названием Splat сработала уже более 2 тыс. раз с момента запуска в ноябре.

Новый инструментарий Splat, напомним, наказывает читеров через отключение парашюта или регулировку скорости во время прыжков.

Call of Duty: Modern Warfare 3 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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