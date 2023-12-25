Первый сезон сериала Halo внезапно выйдет в России уже 1 января

Российский онлайн-кинотеатр «Амедиатека» объявил о пополнении своей зарубежной библиотеки. Уже 1 января в сервисе появится первый сезон сериала Halo — для просмотра будут доступны уже все вышедшие эпизоды.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат «Амедиатека».

Первый сезон сериала Halo вышел в онлайн-кинотеатре Paramount+ весной 2022 года, когда голливудские студии ушли из России. Судя по всему, «Амедиатеке» удалось договориться с создателями шоу. Выйдет ли в России продолжение, запланированное на 8 февраля, пока неясно.

Сериал Halo рассказывает о противостоянии Космического Командования Объединённых Наций (ККОН) с религиозным союзом инопланетных рас (Ковенант). Для победы над пришельцами люди решают создать модифицированных бойцов, одним из которых и выступает главный герой по имени Мастер Чиф.