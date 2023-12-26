Вышел музыкальный трейлер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Кинокомпания «Вольга» представила небольшой музыкальный трейлер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли». Премьера анимационного проекта в России состоится уже 28 декабря во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Вольга. Права на видео принадлежат «Вольге».

По сюжету анимационной картины три богатыря попытаются выяснить, что происходило раньше, чем «давным-давно». Героям предстоит вернуть Князя, Алёшу Поповича и коня Юлия в их время, а также выяснить, кто такой Пуп Земли.

«Три богатыря и Пуп Земли» расскажет о новых приключениях знаменитых киногероев. Это будет уже 12-й проект в серии за 19-летнюю историю франшизы. Кроме того, по франшизе также запланирован и мультсериал — в первый сезон должно войти шесть серий по 20 минут.