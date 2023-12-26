Huawei представила линейку смартфонов nova 12 с 5G, загнутым экраном и камерой 60 МП

Производитель техники Huawei сегодня представил два новых смартфона — Huawei nova 12 Ultra и Huawei nova 12 Pro.

Китайская компания впервые за долгое время смогла интегрировать в устройство 5G-модем, оснастив телефон собственной платформой SoC Kirin. Среди других особенностей можно выделить загнутый во все четыре стороны экран, защищённый закалённым стеклом.

Фото: Huawei

Обе модели получили OLED-экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1,5К и частотой 120 Гц. Основной камерой будет сенсор на 60 мегапикселей c широкоугольным объективом.

Фото: Huawei

Цена смартфона Huawei nova 12 Pro составит от $ 560 (более 51 тыс. рублей), а модель nova 12 Ultra на 12 гигабайт оперативки и 1 терабайт внутренней памяти обойдётся в $ 770 (70,6 тыс. рублей).