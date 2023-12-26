Новогодний аниме-ролик в стиле Хаяо Миядзаки сделали российские художники с помощью ИИ

Российские художники Дмитрий Алексеев и Сергей Козлов с помощью инструмента AI Animation и нейросети Midjourney создали новогодний ролик в стилистике классических аниме Хаяо Миядзаки.

В видео нашлось место отсылке к праздничному столу и телевизору с «Иронией судьбы», новогодней ёлке и другим элементам праздника.

Видео доступно на YouTube-канале AI FILMMAKER. Права на видео принадлежат AI FILMMAKER.

Это не первая работа дуэта — ранее они уже совмещали художественный стиль Миядзаки и его Ghibi Studio с воспоминаниями о детстве в 1990-е годы в России. Видео также доступно на YouTube-канале.

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