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Бесплатные игры PS Plus Essential на январь 2024 года: A Plague Tale Requiem, Nobody Saves the World и Evil West

В январе в PS Plus раздадут A Plague Tale: Requiem и ещё две игры
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Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в январе 2024 года. В этот раз подписчикам вновь раздадут три проекта, среди которых экшен A Plague Tale: Requiem, ролевая игра Nobody Saves the World и вестерн-экшен Evil West. Все три игры будут доступны уже 2 января.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в январе 2024 года

  • A Plague Tale: Requiem — сиквел высокооценённой A Plague Tale: Innocence о брате и сестре, которые спасаются от средневековой инквизиции. Проект входит в списки лучших игр 2022 году у многих изданий, включая «Чемпионат».

Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.

  • Nobody Saves the World — ролевая игра от авторов Guacamelee! про безликого Никто, который может превращаться в слизня, привидение, дракона и других существ.

Видео доступно на YouTube-канале DrinkboxStudios. Права на видео принадлежат Drinkbox Studios.

  • Evil West — кооперативный экшен от третьего лица в жанре вестерн.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.

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