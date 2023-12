В PS Plus добавили GTA 5, Metal: Hellsinger и ещё 12 игр

Sony обновила ежемесячное пополнение PS Plus Extra и Premium (Deluxe). Все подписчики тарифных планов выше Essential получили доступ к GTA 5, Metal: Hellsinger, Salt and Sacrifice, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin и другим играм.

Новые игры в PS Plus Extra и Premium

GTA 5

MotoGP 23

Metal: Hellsinger

Salt and Sacrifice

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Moonscars

Mega Man 11

Gigabash

Grime

Tinykin

Prodeus

Shadowrun Returns

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition

Новинки PS Plus Premium Classics

Mega Man Legacy Collection 1 and 2

Thrillville

Thrillville: Off the Rails

Buzz Lightyear of Star Command

Сегодня из PS Plus должны убрать Middle-Earth: Shadow of Mordor, Middle-Earth: Shadow of War и ещё несколько игр.