«Телеграм» столкнулся со сбоями в России и других странах

Вечером 30 ноября популярный мессенджер «Телеграм» перестал стабильно работать. Пользователи жалуются, что при попытке отправить сообщение на десктопном клиенте появляется бесконечная отправка сообщения, а новые записи в каналах и чатах и вовсе перестали подгружаться.

Фото: DownRadar

Судя по всему, ситуация затронула в основном версию приложения для ПК. Согласно данным сервиса DownRadar, больше всего отчётов о сбоях поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента, Киева, Минска, Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани.

До какого времени продолжатся сбои, неизвестно. Стоит отметить, что они наблюдаются не у каждого пользователя. Представители «Телеграма» данную ситуацию пока никак не прокомментировали.