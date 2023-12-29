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Трейлер GTA 6 покадрово воссоздали в Minecraft

Трейлер GTA 6 покадрово воссоздали в Minecraft
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На канале EvilGame вышел трейлер Minecraft, переделанный под стиль GTA 6. Автор ролика попытался воссоздать каждый кадр из ролика игры Rockstar Games в песочнице Mojang. Создатель видео заявил, что очень старался сделать всё в точности как в ролике у Rockstar.

В переделанной версии трейлера можно увидеть сцены с аллигатором, Джейсоном и Люсией, «Джокером» из Флориды и все остальные фрагменты.

Видео доступно на YouTube-канале EvilGame. Права на видео принадлежат EvilGame.

Следом после выпуска своего ролика пользователь выложил видео, в котором поставил два трейлера рядом, чтобы фанаты смогли увидеть, что они действительно получились идентичными.

Видео доступно на YouTube-канале EvilGame. Права на видео принадлежат EvilGame.

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