Трейлер GTA 6 покадрово воссоздали в Minecraft

На канале EvilGame вышел трейлер Minecraft, переделанный под стиль GTA 6. Автор ролика попытался воссоздать каждый кадр из ролика игры Rockstar Games в песочнице Mojang. Создатель видео заявил, что очень старался сделать всё в точности как в ролике у Rockstar.

В переделанной версии трейлера можно увидеть сцены с аллигатором, Джейсоном и Люсией, «Джокером» из Флориды и все остальные фрагменты.

Видео доступно на YouTube-канале EvilGame. Права на видео принадлежат EvilGame.

Следом после выпуска своего ролика пользователь выложил видео, в котором поставил два трейлера рядом, чтобы фанаты смогли увидеть, что они действительно получились идентичными.

Видео доступно на YouTube-канале EvilGame. Права на видео принадлежат EvilGame.