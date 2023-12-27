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Советы перед покупкой PS5: какую модель выбрать, как покупать игры и другая помощь

Вот уже почти два года, как Sony минимизировала своё присутствие в России. Это сильно осложнило жизнь рядовых геймеров, которые просто хотят наслаждаться любимыми видеоиграми. Если вы только задумываетесь над покупкой PS5, то сперва советуем ознакомиться с нашим гайдом.

В статье мы подробно рассмотрим четыре главных вопроса: какую ревизию консоли взять, где лучше создать аккаунт PlayStation, как его создать и как покупать игры в PS Store. Начнём по порядку.

Какую PlayStation 5 взять

При покупке PS5 можно обратить внимание, что рядом с названием консоли указывается непонятное сочетание цифр и букв. Можно встретить наименования вроде CFI-1109A, CFI-1200A и т.п. — это всё коды моделей консоли.

Взгляд на ревизии 11, 12 и 10 изнутри Фото: IGN

Расшифровать его достаточно просто. Первые две цифры обозначают ревизию консоли, вторые две — код региона, а последняя буква — модель. Обо всём по порядку:

Ревизия PS5 (первые две цифры)

Цифры Значение 10 консоль первой ревизии (2020) 11 консоль второй ревизии (2021) 12 консоль третьей ревизии (2022)

Все три версии консоли (касается как версии с дисководом, так и цифровой) совершенно одинаковы по мощностям. Единственное отличие — изменённое охлаждение и разный технический процесс. Для конечного пользователя разницы нет.

Мы же советуем брать именно третью ревизию — она легче предшественников, лучше справляется с охлаждением, меньше шумит и более энергоэффективная. Но никакой огромной разницы между ревизиями нет, так что, купив даже 10, вы ничего не потеряете.

Обычная PS5 и PS5 Digital Edition

Регион PS5 (вторые две цифры)

Цифры Значение 00 японская консоль 09 китайская консоль 18 корейская консоль 08 или 16 европейская консоль

Версии PS5 разных регионов отличаются ценой и типом вилки (где-то нужен переходник). Рекомендуем обратить внимание на японскую версию, так как она гораздо дешевле остальных.

Ни при каких условиях не приобретайте консоль с китайским кодом региона, поскольку она оснащена ограниченным PlayStation Store, не даёт возможности авторизоваться под старым аккаунтом и имеет ещё ряд серьёзных недостатков. Хотя энтузиасты могут обойти и эти ограничения.

Модель PS5 (буква модели)

Буква Значение А модель с дисководом B модель без дисковода (Digital Edition)

Ещё теперь есть PlayStation 5 Slim

Она вышла совсем недавно — около месяца назад. Консоль на 30% меньше и на 18-24% легче, чем оригинальная модель. Вес обычной PS5 с дисководом составляет 4,5 кг, а Slim — 3,2 кг.

Сравнение PS5 Slim (слева) с обычной PS5 (справа) Фото: The Verge

PS5 Slim оснащена съёмным дисководом. Также при необходимости покупатели смогут приобрести дисковод отдельно. Постепенно «слимка» вытеснит классическую модель («фэтку»), поэтому желающим взять именно оригинальную модель стоит поторопиться.

Где создавать аккаунт PlayStation

Весной 2022 года компания Sony практически отключила российский PlayStation Store. Из-за этого игроки из России больше не могут приобретать игры и подписки. Поэтому геймерам приходится создавать аккаунты в других регионах, однако здесь не всё так просто, и нужно обращать внимание на ряд аспектов.

К примеру, далеко не во всех PS Store предусмотрен перевод игр на русский. Также от страны зависят и цены — стоимость в разных странах может быть в несколько раз больше или меньше. Рассмотрим самые популярные варианты для регистрации аккаунта.

1. Турция

Раньше Турция пользовалась огромной популярностью из-за аномально низких цен. Например, купить новую игру можно было примерно за 1000 рублей (в России её же продавали за 4-5 тысяч), а оформить годовую подписку PS Plus Deluxe — за смешные 2,9 тысячи рублей.

Однако в последнее время компания Sony начала борьбу с региональными ценами, поэтому стоимость подписок и сотен игр резко возросла в несколько раз. Также в данном случае придётся приложить чуть больше усилий для регистрации аккаунта, чем в других регионах.

Тем не менее в турецком PS Store представлено большое количество игр с русской локализацией и есть множество способов пополнения кошелька. Что касается вопроса выгоды, то с новой политикой Sony цена большинства релизов стала сильно выше и в некоторых случаях сравнялась с США, однако в целом регион всё ещё остаётся чрезвычайно выгодным.

2. Польша

На данную страну стоит обратить внимание из-за лёгкости создания аккаунта, огромного количества карт пополнения с разными номиналами, доступа к десяткам игр с PS3 через облачный стриминг по подписке PS Plus и огромного количества игр с русской локализацией. Минусом можно выделить то, что цены выше, чем в США, однако ниже британских.

3. Великобритания

В случае с Великобританией геймерам придётся платить за игры и подписки чуть больше, чем даже в США. Зато во многих тайтлах встречается перевод на русский язык, доступен широчайший выбор карт пополнения на разные суммы и есть доступ к десяткам игр с PS3 через облачный стриминг по подписке PS Plus. Идеальный вариант для тех, у кого много денег и присутствует желание меньше всего заморачиваться с покупкой игр.

4. США

Этот вариант подойдёт тем, кого не волнует поддержка русского языка в играх. Американский PS Store — самый удобный из-за огромного количества возможностей пополнения счёта и более-менее адекватных цен, которые ниже европейских регионов.

Создание аккаунта PlayStation

Сначала расскажем, как создать аккаунт в Польше и Великобритании, поскольку в случае с Турцией придётся приложить чуть больше усилий.

Польша, США и Великобритания (с PS5)

1. Создайте новую почту на любом популярном сервисе, к примеру, Gmail (домены с окончанием на .ru не подойдут). 2. Выберите на начальном экране «Добавить пользователя», «Начинаем», примите лицензионное соглашение, «Создать пользователя» и согласитесь на условия. 3. Выберите страну «Великобритания»/«Польша». Далее выберите язык. 4. Заполните дату рождения (укажите такую, чтобы вам было больше 18 лет). 5. Заполните город и почтовый индекс. Адрес и индекс для Польши вы можете посмотреть здесь, для Великобритании — здесь, а для США нужно выбрать штат без налогов (Alaska, Delaware, Montana или Oregon). 6. Укажите созданный на первом этапе адрес электронной почты и придумайте пароль. Перед началом покупок в PlayStation Store необходимо подтвердить адрес указанной почты. 7. Укажите имя с фамилией и сетевой идентификатор — это будет ваш никнейм в играх. 8. Согласитесь с условиями обслуживания. 9. Подтвердите аккаунт на новой почте.

Турция (из браузера + VPN)

1. Создайте новую почту на любом популярном сервисе, к примеру, Gmail (домены с окончанием на .ru не подойдут). 2. Скачайте любой понравившийся VPN и выберите регион Турция (сейчас найти бесплатный VPN с Турцией крайне сложно, поэтому придётся заплатить за подписку). 3. Зайдите на официальный сайт PlayStation. 4. В правом верхнем углу нажмите «Войти», а затем «Создание учётной записи», выберите страну «Турция». Далее выберите язык. 5. Заполните дату рождения (укажите такую, чтобы вам было больше 18 лет). 6. Заполните город и почтовый индекс — их можно выбрать здесь. 7. Укажите созданный на первом этапе адрес электронной почты и придумайте пароль, а также укажите имя с фамилией и сетевой идентификатор — это будет ваш никнейм в играх. 8. Подтвердите аккаунт на новой почте: нажмите на кнопку в письме и вернитесь на страницу регистрации — там следует нажать «Уже верифицирован». 9. Выберите на начальном экране PS5 кнопку «Добавить пользователя», «Начинаем», примите лицензионное соглашение и нажмите «Войти вручную».

Турция (маркетплейсы)

Если у вас нет желания выполнять столько условий, то можно воспользоваться услугой продавцов с маркетплейсов. В сервисе Plati.Market просят за создание турецкого аккаунта 100-300 рублей. После оплаты продавец вам скинет данные от профиля.

Не переживайте, после покупки вы сможете сменить пароль от учётной записи. Однако советуем внимательно читать описание услуги на странице продавца, чтобы в случае чего не возникло никаких проблем.

Как покупать игры для PS5

Карты пополнения (Польша, Великобритания, США)

Самый простой способ получить нужную сумму на кошелёк PS Store — обратиться к помощи маркетплейсов. К примеру, на Plati.Market или на других подобных площадках есть множество карт пополнения разных номиналов. Однако в случае с Турцией данный способ не работает.

Карта пополнения на 42 злотых Фото: Sony

Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с рейтингом продавца и описанием товара, поскольку активировать карту пополнения можно на аккаунте с конкретным регионом. К примеру, если купить ваучер на £ 50, то он сработает только с британским профилем.

Пополнение счёта через маркетплейсы (Турция)

Поскольку для Турции не существует карт пополнения, то здесь вам всё равно пригодится помощь маркетплейсов. Некоторые продавцы могут зачислить на счёт вашего PS Store определённую сумму, купить конкретную игру или подписку.

Страница турецкого PS Store Фото: Sony

Правда, за такие услуги предусмотрена наценка — она зависит от продавца. Для совершения подобных операций продавцу понадобятся данные вашего аккаунта, поэтому уделите особое внимание его рейтингу и количеству отзывов.

Наценка может быть и очень высокой, однако это самый простой способ пополнить счёт турецкого аккаунта. Например, один из продавцов на Plati.Market зачислит на ваш кошелёк 1 тысячу лир за 5 тысяч рублей — наценка составляет примерно 1,9 тысячи рублей.

Физические копии игры (любой регион)

Даже после ухода компании Sony из России у геймеров осталась возможность приобретать игры на дисках. Физические копии можно найти в ассортименте крупных ритейлеров, что стало возможно благодаря параллельному импорту. Правда, из-за разного рода издержек магазинам приходится устанавливать наценку в несколько тысяч рублей — покупка игры таким способом может выйти в круглую сумму.

Физические издания игр у ритейлеров Фото: GameSpot

Если хотите сэкономить, то стоит обратиться к вторичному рынку. Однако обязательно проверяйте состояние и работоспособность диска до совершения оплаты. Сейчас многие физические версии игр попадают в страну из Саудовской Аравии и Польши, так как в версиях для данных регионов предусмотрена русская локализация.

Виртуальная карта Ininal (Турция)

На данный момент карта Ininal — самый выгодный вариант для совершения покупок в турецком PS Store и других онлайн-магазинах. Её владельцу не надо платить комиссию за пополнение, а комиссия за обслуживание составляет несколько рублей в месяц. Единственная сложность заключается в том, что для открытия карты необходимо предоставить данные загранпаспорта (российский паспорт не подойдёт) и селфи с ним.

Ininal Фото: Ininal

Ещё обратите внимание, что неверифицированный аккаунт может пополнять счёт суммарно на 2750 лир в календарный месяц. Снять ограничение можно, если вы прилетите в Турцию и посетите местный офис Ininal.

Короткий гайд по созданию Ininal

1. Перейдите на официальный сайт через браузер, предварительно отключив все блокировщики рекламы и VPN. Заполните анкету с персональными данными и выберите пункт «I don't want a contract...» 2. Укажите свой российский номер телефона и проставьте везде галочки, а потом подтвердите номер телефона кодом из СМС. 3. Подождите получения зелёной галочки и СМС с временным паролем. 4. Скачайте мобильное приложение Ininal (Android, iOS). В приложении выберите «Войти», введите номер телефона, который указали при регистрации, и введите временный пароль, пришедший в СМС. 5. Приложение предложит сменить пароль — сделайте это. 6. Выпустите виртуальную карту исключительно с платёжной системой Visa.

Теперь карта у вас есть, осталось дело за малым — пополнить её. Зачислить средства можно официально с помощью «Золотой короны» через банки не под западными санкциями. Более подробная инструкция по созданию и пополнению турецкой Ininal доступна по ссылке.