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Microsoft раскритиковали за плохое использование нейросети в рекламе инди-игр для Xbox

Microsoft раскритиковали за плохое использование нейросети в рекламе инди-игр для Xbox
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СМИ обратили внимание на любопытную ситуацию с Microsoft и продвижением инди-игр в аккаунте OD@Xbox. В учётной записи появилась публикация с артом и вопросом о любимых инди в 2023 году. Всё бы ничего, но внимание людей привлекло изображение.

На нём можно увидеть некоторых людей на фоне снега и надписей про Xbox. После анализа люди пришли к выводу, что арт сделан с помощью нейросети, притом сделано очень лениво, а не силами настоящего дизайнера или художника. Об этом говорят некачественные изображения людей и прочие детали.

Оригинальная публикация, которую уже удалили

Фото: X

Язвительный комментарий пользователя, который заметил работу ИИ

Фото: X

Издание Kotaku направило запрос Microsoft по поводу ситуации, но пока что не получило ответ.

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