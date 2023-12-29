Starfield не вошла в топ-20 лучших игр 2023 года для Xbox Series

Редакция сайта Metacritic опубликовала рейтинг лучших игр 2023 года для Xbox Series по версии критиков. В подборку попали только те тайтлы, которые получили минимум сень рецензий.

На первом месте расположилась Alan Wake 2 (94 балла), на втором — «Ведьмак 3: Дикая охота. Полное издание» (94 балла), а на третьем — Diablo 4 (91 балл). Стоит отметить, что космический экшен Starfield не смог войти в топ.

Топ-20 самых высокооценённых игр 2023 года для Xbox Series на Metacritic

1. Alan Wake 2 — 94 балла. 2. «Ведьмак 3: Дикая охота. Полное издание» — 94 балла. 3. Diablo 4 — 91 балл. 4. Ремейк Resident Evil 4 — 91 балл. 5. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 91 балл. 6. Street Fighter 6 — 90 баллов. 7. Ремейк Dead Space — 89 баллов. 8. Cocoon — 89 баллов. 9. Persona 4 Golden — 89 баллов. 10. Resident Evil 4: Separate Ways — 89 баллов. 11. Sea of Stars — 89 баллов. 12. Persona 3 Portable — 87 баллов. 13. Monster Hunter Rise — 87 баллов. 14. Hi-Fi RUSH — 87 баллов. 15. Age of Empires 2: Definitive Edition — 86 баллов. 16. Blasphemous 2 — 85 баллов. 17. Hogwarts Legacy — 85 баллов. 18. Remnant 2 — 85 баллов. 19. Mortal Kombat 1 — 85 баллов. 20. Forza Motorsport — 84 балла.