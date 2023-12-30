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Team Spirit выпустила эмоциональный ролик с главными событиями клуба в 2023 году

Team Spirit выпустила эмоциональный ролик с главными событиями клуба в 2023 году
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Российский клуб Team Spirit выпустил видео с главными событиями 2023 года. В ролике авторы показали самые запоминающиеся моменты последних 12 месяцев.

Посмотреть видео TEAM SPIRIT: RECAP 2023 можно на официальном YouTube-канале бренда.

В семиминутный ролик вошли самые знаковые события Team Spirit — от победы на Riyadh Masters 2023 обновлённого коллектива по Dota 2 с призовым в $ 5 млн до уничтожения оппонента в финале DreamLeague Season 21 и поединка с Gaimin Gladiators в финале The International 2023, где решилась судьба чемпионата мира по дисциплине.

Не забыли авторы и о достижениях состава по Counter-Strike, включая победу коллектива на BetBoom Dacha в напряжённом матче с Virtus.pro.

Коллектив поблагодарил своих фанатов за поддержку на протяжении уходящего года, пожелал счастливых новогодних каникул и выразил надежду, что зрители продолжат следить за любимым клубом.

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