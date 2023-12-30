Утекли полные характеристики видеокарт GeForce RTX 4000 Super

Авторитетное издание VideoCardz опубликовало характеристики новых видеокарт NVIDIA — GeForce RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super. Как и предполагали журналисты, новые чипы получат повышенные частоты — на 60, 30 и 90 МГц быстрее соответственно. RTX 4080 Super также получит прибавку и к частоте памяти.

Отличия линейки RTX 4000 Super от обычной RTX 4000 Фото: Videocardz

Что касается видеопамяти, то её станет больше лишь в RTX 4070 Ti Super: 16 ГБ вместо 12 ГБ. У остальных видеокарт данный показатель останется прежним.

Линейка RTX 4000 Super в сравнении с обычными чипами RTX 4000 Фото: Videocardz

Полноценный анонс видеокарт серии RTX 4000 под брендом Super ожидается в начале января на конференции Consumer Electronics Show (CES) 2024, которая пройдёт с 9 по 12 января. Сами видеокарты должны поступить в продажу до конца месяца с разницей примерно в неделю.