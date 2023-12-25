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В Сеть утекли первые фото видеокарты GeForce RTX 4070 Super на 12 ГБ

Технический портал VideoCardz обратил внимание на появившиеся в Сети фотографии ещё неанонсированной видеокарты GeForce RTX 4070 Super.

Ранее техноблоггеры предполагали, что карта получит 16 ГБ памяти, но по новой информации, размер не превысит 12 гигабайт. Процессором станет AD104-G350 с 7169 CUDA-ядрами.

Фото: VideoCardz

Фото: VideoCardz

Официально показать графический ускоритель NVIDIA собиралась в первой половине января на выставке CES 2024. Там же будут представлены карты линейки GeForce RTX 4000 Super.

Около месяца назад журналисты сообщили, что производитель планирует прекратить производство видеокарт RTX 4070 Ti и RTX 4080 к релизу линейки Super. Точные характеристики новых видеокарт пока неизвестны, однако NVIDIA якобы планировала сосредоточиться на росте объёма видеопамяти.