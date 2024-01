В PS Plus началась бесплатная раздача A Plague Tale: Requiem и ещё двух игр

Sony добавила в базовый PS Plus Essential три игры. Экшен A Plague Tale: Requiem, ролевая игра Nobody Saves the World и вестерн-экшен Evil West уже доступны подписчикам PS Plus для скачивания

A Plague Tale: Requiem (PS5)

Сиквел высокооценённой A Plague Tale: Innocence о брате и сестре, которые спасаются от средневековой инквизиции. Проект входит в списки лучших игр в 2022 году у многих изданий, включая «Чемпионат».

Nobody Saves the World (PS4/PS5)

Ролевая игра от авторов Guacamelee! про безликого Никто, который может превращаться в слизня, привидение, дракона и других существ.

Evil West (PS4/PS5)

Кооперативный экшен от третьего лица в жанре вестерн.

