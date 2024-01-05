Honor анонсировала смартфон X50 GT с мощным процессором и экраном 120 Гц

Honor анонсировала смартфон X50 GT с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Цены на устройство начинаются от $ 280 (~ 25,5 тысячи рублей). Он продаётся в двух расцветках: Magic Night Black (чёрной) и Silver Winged Ares (серебристой).

Гаджет имеет 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2652x1200 пикселей, максимальной яркостью 1200 нит и кадровой частотой 120 Гц. Также производитель оснастил смартфон защитой от влаги и пыли по стандарту IP53.

Фото: Honor

Ко всему прочему, девайс обладает аккумулятором ёмкостью 5800 мА/ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 35 Вт. В компании заверили, что устройства хватит на 12 часов автономной работы. Толщина смартфона составила 7,98 мм, а вес — 192 г.

На данный момент Honor X50 GT доступен для покупки только на территории Китая. Дата выхода на мировом рынке пока не раскрывается.