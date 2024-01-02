Раскрыты дизайн и характеристики смартфона POCO X6 Pro

Инсайдер Sudhanshu Ambhore раскрыл дизайн и характеристики будущего смартфона POCO X6 Pro. Официальная презентация устройства должна пройти в ближайшие несколько недель.

Сообщается, что девайс получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц. Также он работает на процессоре MediaTek Dimensity 8300 Ultra.

Ко всему прочему, производитель оснастит смартфон аккумулятором ёмкостью 5500 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 67 Вт. Журналисты предполагают, что POCO X6 Pro может быть международной версией модели, известной в Китае как Redmi K70e, поскольку у них совпадают платформа и объём оперативной памяти.

Ожидается, что стоимость POCO X6 Pro будет начинаться от 1149 дирхам (~ 28,3 тыс. рублей). Гаджет будет доступен для покупки в пяти расцветках: чёрной, белой, синей, серой и жёлтой.