Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Видеокарта RTX 4080 Super будет стоить на $ 200 дешевле обычной версии — инсайдер

Видеокарта RTX 4080 Super будет стоить на $ 200 дешевле обычной версии — инсайдер
Комментарии

Авторитетный инсайдер MEGAsizeGPU раскрыл предполагаемую стоимость линейки видеокарт серии GeForce RTX 40 Super от NVIDIA.

По его данным, RTX 4070 Super и RTX 4070 Ti Super обойдутся покупателям в $ 599 и $ 799 соответственно — то есть во столько же, сколько стоили оригинальные RTX 4070 и RTX 4070 Ti на старте продаж.

В то же время NVIDIA GeForce RTX 4080 Super будет доступна за $ 999 (89,6 тыс. рублей) — это на $ 200 дешевле, чем обычная 4080 на релизе. При этом новая вервия графического ускорителя будет иметь улучшенный процессор и получит преимущество по числу CUDA-ядер.

Фото: VideoCardz

Официальная презентация RTX 40 Super должна пройти на конференции Consumer Electronics Show (CES) 2024, которая пройдёт с 9 по 12 января.

Материалы по теме
NVIDIA остановит производство видеокарт RTX 4070 Ti и RTX 4080 к релизу линейки Super
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android