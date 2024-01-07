В League of Legends добавят популярного персонажа из мультсериала «Аркейн»

Студия Riot Games рассказала о своих планах по развитию своей MOBA-игры League of Legends на 2024 год.

Компания планирует сосредоточить много усилий на продвижении второго сезона мультсериала «Аркейн» — его тизер был представлен ранее, а сам проект по мотивам игры должен продолжиться в ноябре.

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К релизу на Netflix разработчики подготовят тематические новинки в геймплее, косметические предметы по тематике «Аркейна» и многое другое. Так, Амбессу Мерадру (мать Мела) планируется добавить в качестве играбельного персонажа.

Видео доступно на YouTube-канале League of Legends. Права на видео принадлежат Riot Games.

Кроме этого, ведётся работа над ещё несколькими новыми чемпионами, развитием ранговой системы и внедрением нового античита, который зарекомендовал себя в Valorant.