В 2023 году в Steam вышло более 14 тысяч игр — это абсолютный рекорд

Сервис SteamDB опубликовал статистику цифрового магазина Steam за 2023 год. Оказалось, что за это время разработчики выпустили на платформе более 14 тыс. игр — это абсолютный рекорд.

К примеру, в 2022 году их количество составило 12,5 тыс. Исходя из графика, можно заключить, что каждый год число выпускаемых в Steam тайтлов постоянно растёт — за последние 10 лет спад наблюдался только в 2019-м.

Фото: SteamDB

Интересно отметить, что с начала 2024 года на площадке уже успело выйти 184 игры. Сервис отслеживает данные и статистику цифрового магазина с 2006 года.

До этого Valve поделилась обновлённой статистикой самого популярного железа среди пользователей Steam. В декабре 2023 года наиболее распространённой видеокартой стала GeForce RTX 3060 — её используют 5,13% геймеров.