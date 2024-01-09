Пятый сезон мультсериала «Харли Квинн» находится в производстве

Актриса Кейли Куоко, которая озвучивает Харли Квинн в мультсериале «Харли Квинн», рассказала, что пятый сезон проекта уже запустили в производство.

По её словам, проект получит столько сезонов, сколько захотят создатели, но пока что они не собираются останавливаться. Более того, каждый новый сезон нравится аудитории, а это главный показатель успеха.

Мы уже начинаем производство нового сезона, и это очень весело. Я даже не знаю, как это произошло, но оно всё продолжается. И людям нравится.

Мультсериал рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер, Ядовитый Плющ, Бэтмен, Король Акул, Доктор Психо и другие герои.

Первый сезон вышел в 2019 году, после чего проект получил ещё три сезона.