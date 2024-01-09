NVIDIA прекратила производство видеокарт RTX 4070 Ti и RTX 4080 — СМИ

8 января NVIDIA наконец-то представила новые видеокарты в линейке RTX 4000 с подзаголовком Super. Производитель совсем скоро выпустит три новых чипа: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super.

Как сообщает немецкий журналист и автор издания Hardwareluxx.de Андреас Шилллинг, компания уже отказалась от производства базовых GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti. В ближайшее время партнёры распродадут остатки, после чего начнут продавать RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super. При этом обычная RTX 4070 останется в продаже по сниженной цене в $ 549.

Новые видеокарты RTX 4000 Super поступят в продажу до конца месяца. Так, RTX 4070 Super выйдет 17 января, RTX 4070 Ti Super — 24 января, а RTX 4080 Super — 31 января.