Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хидео Кодзима назвал 12 лучших фильмов, которые посмотрел в 2023 году

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил список из 12 любимых фильмов, которые он успел посмотреть за прошедший год.

Он не стал распределять картины по местам, а просто показал те работы, что ему запомнились. По словам Кодзимы, всего он успел посмотреть почти 300 фильмов.

Среди прочих, в список вошли «Убийца» Дэвида Финчера и «Анатомия падения» Жюстина Трие. Полный список доступен ниже.

12 лучших фильмов от Хидео Кодзимы в 2023 году:

«Air: Большой прыжок»

«Солнце моё»

«Банши Инишерина»

«Близко»

R.M.N.

«Дом волка»

«Хищники»

«Вихрь»

«Идеальные дни»

«Общество снега»

«Убийца»

«Анатомия падения»

Вчера, 8 января, лента Жюстина Трие получила «Золотой глобус» за лучший сценарий, а также награду как лучший фильм на иностранном языке.