Хидео Кодзима назвал 12 лучших фильмов, которые посмотрел в 2023 году
Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил список из 12 любимых фильмов, которые он успел посмотреть за прошедший год.
Он не стал распределять картины по местам, а просто показал те работы, что ему запомнились. По словам Кодзимы, всего он успел посмотреть почти 300 фильмов.
Среди прочих, в список вошли «Убийца» Дэвида Финчера и «Анатомия падения» Жюстина Трие. Полный список доступен ниже.
12 лучших фильмов от Хидео Кодзимы в 2023 году:
- «Air: Большой прыжок»
- «Солнце моё»
- «Банши Инишерина»
- «Близко»
- R.M.N.
- «Дом волка»
- «Хищники»
- «Вихрь»
- «Идеальные дни»
- «Общество снега»
- «Убийца»
- «Анатомия падения»
Вчера, 8 января, лента Жюстина Трие получила «Золотой глобус» за лучший сценарий, а также награду как лучший фильм на иностранном языке.
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