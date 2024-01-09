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Хидео Кодзима назвал 12 лучших фильмов, которые посмотрел в 2023 году

Хидео Кодзима назвал 12 лучших фильмов, которые посмотрел в 2023 году
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Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил список из 12 любимых фильмов, которые он успел посмотреть за прошедший год.

Он не стал распределять картины по местам, а просто показал те работы, что ему запомнились. По словам Кодзимы, всего он успел посмотреть почти 300 фильмов.

Среди прочих, в список вошли «Убийца» Дэвида Финчера и «Анатомия падения» Жюстина Трие. Полный список доступен ниже.

12 лучших фильмов от Хидео Кодзимы в 2023 году:

  • «Air: Большой прыжок»
  • «Солнце моё»
  • «Банши Инишерина»
  • «Близко»
  • R.M.N.
  • «Дом волка»
  • «Хищники»
  • «Вихрь»
  • «Идеальные дни»
  • «Общество снега»
  • «Убийца»
  • «Анатомия падения»

Вчера, 8 января, лента Жюстина Трие получила «Золотой глобус» за лучший сценарий, а также награду как лучший фильм на иностранном языке.

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