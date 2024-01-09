Главный герой Alan Wake появится в Dead By Daylight — коллаборация начнётся 30 января

Разработчики Dead By Daylight официально представили коллаборацию с Alan Wake, выпустив тизер будущего обновления.

В хорроре от Behaviour Interactive появится новый персонаж — писатель Алан Уэйк, герой одноимённой игры.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Behaviour Interactive.

В последнее время разработчики Dead By Daylight всё чаще проводят подобные коллаборации. Так, в конце июня персонажем игры стал известный актёр Николас Кейдж, который сам представил апдейт со своим участием на шоу Summer Game Fest.

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В августе 2023 года для игры вышло обновление с Чужим, который стал новым монстром для основного игрового режима. Сейчас авторы готовят новые коллаборации, следующей станет как раз Alan Wake.