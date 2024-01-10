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Названы самые популярные фильмы и сериалы россиян в новогодние праздники

Названы самые популярные фильмы и сериалы россиян в новогодние праздники
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Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion сообщила изданию «Газета.Ru» о том, какие сериалы россияне больше всего смотрели в новогодние праздники. В лидерах оказалось шоу «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли.

В рейтинг вошли предпочтения жителей России в предновогодний период и первые дни 2024 года. Помимо сериала с Прилучным, граждане России чаще всего смотрели шоу «Успешный» о коуче-неудачнике с Владимиром Сычёвым, а также новогоднюю комедию «Новогодний ол инклюзив» с Яном Цапником. Конечно, зрители также смотрели «Чебурашку».

Среди зарубежных фильмов самым популярным у россиян стала комедия Романа Поланского «Дворец», триллер «Дочь болотного царя» и турецкие проекты: «Алп-Арслан: Великий Сельджук», «Основание Осман» и «Чёрная Любовь».

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