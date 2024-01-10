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Фильм «Судный день» выйдет в России под названием «Падение империи»

Фильм «Судный день» выйдет в России под названием «Падение империи»
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Вы наверняка слышали про фильм «Гражданская война», который изначально планировали выпустить в официальный прокат России именно под таким названием. Затем его изменили на «Судный день». Долгое время за лентой держалось это название.

В итоге его снова изменили — теперь картина будет называться «Падение империи». Картина расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету, Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Главные роли в ленте исполнили Кирстен Данст, Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом и постановщиком картины выступил Алекс Гарленд.

Премьера ленты в России состоится 16 мая.

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