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Третий сезон в Diablo 4 стартует 23 января

Третий сезон в Diablo 4 стартует 23 января
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Blizzard после раздумий и гаданий игроков подтвердила, что третий сезон в Diablo 4 стартует уже 23 января. В игре нашли баннер с датой старта. Ранее на это находили намёки, а компания говорила, что не планирует откладывать свежий сезон. В итоге так и вышло.

Поскольку полноценный анонс ещё не состоялся, геймеры ждут, что Blizzard расскажет о новом сезоне в ближайшие дни. Напомним, первый сезон в Diablo 4 стартовал в июле — он получил наименование «Сезон чумы». Второй сезон, «Сезон крови», начался в октябре.

У геймеров нет никаких предположений, как бы Blizzard озаглавила третий сезон.

Diablo 4 вышла летом 2023 года и собрала массу положительных отзывов от игроков и критиков. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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