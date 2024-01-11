Вышел тизер сериала «Очевидное невероятное» по мотивам рассказов Кира Булычёва

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер комедийного сериала «Очевидное невероятное». Шоу по мотивам рассказов Кира Булычёва стартует уже в январе — точную дату выхода сервис назовёт в ближайшее время.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

«Очевидное невероятное» расскажет о провинциальном городе Великий Гусляр, где открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Для местных жителей путешествия во времени, телепортация и говорящие животные кажутся самым обычным делом, а всю идиллию нарушает лишь новый мэр Эдуард Белинский. Он решает превратить небольшой городок в туристический центр, чему явно противится местное население.

Поставил сериал режиссёр «По щучьему велению» Александр Войтинский. Главные роли в сериале исполнили Артём Быстров, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Павел Любимцев и другие актёры.