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Вышел тизер сериала «Очевидное невероятное» по мотивам рассказов Кира Булычёва

Вышел тизер сериала «Очевидное невероятное» по мотивам рассказов Кира Булычёва
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер комедийного сериала «Очевидное невероятное». Шоу по мотивам рассказов Кира Булычёва стартует уже в январе — точную дату выхода сервис назовёт в ближайшее время.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

«Очевидное невероятное» расскажет о провинциальном городе Великий Гусляр, где открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Для местных жителей путешествия во времени, телепортация и говорящие животные кажутся самым обычным делом, а всю идиллию нарушает лишь новый мэр Эдуард Белинский. Он решает превратить небольшой городок в туристический центр, чему явно противится местное население.

Поставил сериал режиссёр «По щучьему велению» Александр Войтинский. Главные роли в сериале исполнили Артём Быстров, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Павел Любимцев и другие актёры.

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