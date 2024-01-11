Вышел полноценный трейлер второго сезона сериала Halo

Компания Paramount опубликовала полноценный трейлер второго сезона сериала Halo. В нём показали Мастера Чифа, огромное сражение в открытом космосе, несколько экшен-сцен и сюжетные моменты.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

Шоу рассказывает о противостоянии Космического Командования Объединённых Наций (ККОН) с религиозным союзом инопланетных рас (Ковенант). Для победы над пришельцами люди решают создать модифицированных бойцов, одним из которых и выступает главный герой по имени Мастер Чиф.

Премьера второго сезона сериала Halo состоится 8 февраля в стриминговом сервисе Paramount Plus. Первый сезон вышел в начале 2022 года — он получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей.