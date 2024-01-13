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Starfield скоро получит самый крупный патч за всё время — бета выйдет 17 января

Starfield скоро получит самый крупный патч за всё время — бета выйдет 17 января
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Разработчики Starfield объявили в соцсети X (ранее Twitter), что бета-версия самого крупного патча для игры выйдет 17 января. По их словам, обновление привнесёт больше 100 изменений, включая улучшенные текстуры, освещение, тени и исправление множества багов.

Чтобы наглядно показать разницу, Bethesda опубликовала два скриншота из редактора персонажа: до обновления и после.

До патча
До патча
После патча
После патча

Ко всему прочему, позднее разработчики добавят в игру специальные инструменты, с помощью которых геймеры смогут создавать обширные модификации. Что касается крупного сюжетного дополнения под названием Shattered Space, то его релиз должен состояться до конца этого года.

Starfield доступна на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.

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