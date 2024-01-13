Во время отборочных на PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 забанили более 30 игроков

С 8 по 15 января в Европе проходят отборочные на PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2. Создатели античита Akros сообщили, что во время проведения матчей система забанила более 30 нечестных игроков.

Разработчики Akros заявили, что читерство в шутере полностью вышло из-под контроля.

Почти весь софт, обнаруженный нами, работает на аппаратном уровне или на ядре. Мы продолжаем выдавать баны с помощью автоматизированного анализа и рассматриваем случаи по мере их поступления. Полученный нами опыт во время этого турнира позволил нам узнать одну вещь: читерство в CS 2 полностью вышло из-под контроля.

Отмечается, что жалобы на читерство начали поступать сразу после открытия квалификации. Также киберспортсмены сообщают о большом количестве технических проблем.

Сам PGL Major Copenhagen 2024 пройдёт с 17 по 31 марта. В турнире примут участие 24 команды, которые будут бороться за призовой фонд в размере $ 1,25 млн и путёвку на BLAST Premier World Final 2024.