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Инсайдеры показали характеристики «урезанной» видеокарты GeForce RTX 3050 — цена $ 179

Инсайдеры показали характеристики «урезанной» видеокарты GeForce RTX 3050 — цена $ 179
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Стали известны технические характеристики новой версии NVIDIA GeForce RTX 3050 — их опубликовали инсайдеры из VideoCardz. Видеокарта ориентирована на низкий бюджет и будет стоить всего $ 179 (около 15,7 тыс. рублей).

«Урезанная» RTX 3050 появится в продаже уже в феврале. Количество CUDA-ядер снизится до 2304 (на 10% относительно оригинала), пропускная способность упадёт до 168 ГБ/с, карта получит всего 6 ГБ памяти.

При этом цена подойдёт для бюджетных сборок или ПК без мощного блока питания — младшая RTX 3050 стоит почти на 30% меньше обычной версии на 8 ГБ.

Фото: Videocardz

Ранее NVIDIA официально представила видеокарты новой серии RTX 4000 Super, которые со временем должны заменить обычные RTX 4070 Ti и RTX 4080.

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