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Актёр, сыгравший Майкла в GTA 5, раскритиковал нейросеть, имитирующую его голос

Актёр, сыгравший Майкла в GTA 5, раскритиковал нейросеть, имитирующую его голос
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Американский актёр Нед Люк, получивший наибольшую известность благодаря роли Майкла де Санты в видеоигре GTA 5, резко отреагировал на ИИ-бота, использующего его голос.

Рекламная компания нейросети в социальной сети X (ранее Twitter) предлагала пользователям «реалистично вести голосовое общение с Майклом де Сантой». Люк в ответ сдерживаться не стал:

Ну и дерьмо, чёрт! Нет ничего крутого в том, чтобы грабить людей с помощью какой-то дурацкой компьютерной имитации моего голоса. Не тратьте время на эту фигню.

После этого компания удалила все рекламные материалы и самого чат-бота из Сети. В интервью журналистам создатели ИИ выразили понимание и обеспокоенность ситуацией.

Этот инцидент подчеркнул сложную взаимосвязь между развитием технологий искусственного интеллекта и этической и правовой сферами. В будущем мы обязуемся защищать права актёров, одновременно продвигая этические практики использования ИИ.

Ранее прототип «Джокера из GTA 6» стал угрожать разработчикам, требуя у них деньги за использование своего возраста.

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