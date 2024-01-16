Ремейк «Готики» стал самой ожидаемой игрой 2024 года

Читатели «Чемпионата» выбрали самые ожидаемые игры 2024 года — однозначным лидером стал ремейк «Готики» от барселонской студии Alkimia Interactive. Нас ждёт новый взгляд на культовую игру с уникальной боевой системой в духе For Honor и новой графикой.

На втором месте расположился ещё один ремейк — Silent Hill 2. Культовый психологический хоррор должны выпустить в ближайшем будущем, но деталей о нём всё ещё очень мало, кроме дебютного трейлера. За разработку отвечает студия Bloober Team.

Тройку лидеров закрывает Dragon Age Dreadwolf — четвёртая часть серии RPG, которая выйдет спустя 10 лет после «Инквизиции», при этом она напрямую продолжит историю триквела, что для Dragon Age нетипично. Злодеем выступит Солус, один из напарников протагониста Dragon Age 3.

Топ-10 самых ожидаемых игр 2024 года на «Чемпионате»

Место Игра 1. «Готика» 2. Silent Hill 2 3. Dragon Age: Dreadwolf 4. S.T.A.L.K.E.R. 2 5. Warhammer 40,000: Space Marine 2 6. Star Wars Outlaws 7. «Смута» 8. Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 9. Dragon’s Dogma 2 10. Assassin's Creed RED

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